Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din judetul Mures este cercetata penal dupa ce a fost filmata in timp ce isi bate, in repetate randuri, fiica bolnava psihic. Victima, care are 20 de ani, țipa de durere si nu se poate apara. Un barbat ii spune femeii sa se opreasca, insa ea continua, relateaza News.ro.Incidentul a avut loc…

- Actorul Bruce Willis a sarbatorit a 12-a aniversare a fiicei sale Mabel, in timp ce continua sa se lupte cu demența, cand a fost diagnosticat in februarie 2023 (demența frontotemporala). Dar boala nu l-a impiedicat pe Bruce Willis, in varsta de 69 de ani, sa sarbatoreasca momente speciale alaturi de…

- Incepand de astazi, lumea literaturii din Romania e mai saraca. Dinu Sararu, scriitor și om de teatru, s-a stins din viața la varsta de 92 de ani. Inainte ca acesta sa treaca in neființa, fiica sa, Alexandra, a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- E sarbatoare mare in familie lui Tzanca Uraganu! Fiul artistului și al Lambadei, Andreas, implinește doi anișori. Cu aceasta ocazie, parinții i-au organizat o mare petrecere, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare sunt dovada.

- Este zi importanta pentru Dana Roba! Chantal, fiica cea mare a make-up artistului, implinește varsta de 7 ani. Iata cum arata petrecerea surpriza organizata de vedeta din showbiz-ul romanesc pentru fetița ei!

- Intr-o atmosfera incarcata de tristețe și durere, oamenii din Targoviște au adus un ultim omagiu lui Sorin Anghel, barbatul ucis in timpul petrecerii cu vedete de la Padina. Inmormantarea sa a fost marcata de momente cutremuratoare pentru cei prezenți, lacrimi de durere curgand pe obrajii celor care…

- O femeie din judetul Prahova a postat pe retelele de socializare imagini in care se vede cum o adolescenta o bate cu salbaticie pe alta intr-un parc, sub privirile mai multor persoane. Politia anunta ca a deschis o ancheta si ca le-a identificat atat pe victima, cat si pe agresoare, fiind vorba despre…

- Ladislau Boloni, 70 de ani, e gata sa-l aduca la Metz pe Didier Lamkel Ze, camerunezul de 27 de ani care i-a fost jucator lui Loți la Antwerp. Un atacant valoros, dar care i-a provocat multe dureri de cap. Totuși, cei doi au o relație extrem de puternica. Acum, pe ultimii metri ai acestui mercato de…