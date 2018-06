Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 iulie, in Mexic sunt programate alegeri generale. Iar scena politica trece prin ceea ce pare a fi deja o epidemie de asasinate.Cel mai recent caz este cel al lui Fernando Puron, candidat pentru un loc in Camera Deputaților din partea Partidului Instituțional Revoluționar.

- Si-au impartit pumni in plina strada. Este vorba despre doi barbati care s-au luat la bataie in urma unui conflict. Unul a ajuns la spital, iar, altul incatusat. Marul discordiei - un telefon mobil.

- Imagini cutremuratoare:Tanara de 26 de ani ucisa de propriul sot. Crima a fost descoperita dupa un accident de circulatie. Criminalul a incercat sa se sinucida intrand cu masina intr-un stalp.foto Un tanar in varsta de 29 de ani si-a ucis sotia de 26 de ani, joi dimineata in urma unei dispute, iar apoi…

- Noua romani si-au pierdut viata, marti dupa-amiaza, pe o sosea din Ungaria. Acestia se aflau intr-un microbuz al carui sofer a trecut pe contrasens si a intrat din plin intr-un TIR. Un cunoscut al soferului a postat pe Facebook un filmulet tulburator la cateva ore dupa accident.

- O fetița de 10 luni a murit dupa ce a alunecat din brațele mamei sale care incerca sa-și faca un selfie in timp ce se afla pe scarile rulante ale unui centru comercial, scrie libertatea.ro.