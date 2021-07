Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a filmat intreaga scena a fost la un pas sa fie implicat și el intr-un accident de circulație dupa ce una dintre mașinile din fața a intors brusc la doar cațiva metri de el.In zona, traficul era ingreunat din cauza unei autoutilitare care se rasturnase pe autostrada. Nu au fost victime.…

- Politistii fac cercetari dupa aparitia in mediul online a unor imagini in care mai multi soferi intorc pe Autostrada A2 si circula pe contrasens, majoritatea pe banda de urgenta, dar cativa o fac si pe banda intai, potrivit news.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat,…

- In mediul online, au aparut mai multe filmari care prezinta șoferi care merg pe contrasens pe A2 București – Constanța pentru a reuși sa scape de aglomerație, relateaza publicața locala ReplicaOnline . Imaginile vine la doar cateva zile dupa pe austrada a avut loc un carambol cu 55 de mașini. Potrivit…

- Traficul rutier a fost reluat pe Autostrada Soarelui, dupa ce, in urma carambolului, s-a format o coloana de mașini de 10 kilometri. Polițiștii avertizeaza ca intre localitațile Cernavoda-Constanța este semnalata ceața densa. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca traficul rutier s-a reluat…

- Accidente in lanț, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, ceea ce a produs blocaje și cozi uriașe. Din fericire nu au fost persoane ranite insa se circula cu dificultate, potrivit ziarului local Replica. Este cel mai aglomerat sfarșit de saptamana din acest sezon, iar aproape 100.000 de persoane…

- Cetațenii au semnalat, in repetate randuri, prezența urșilor in diverse orașe din Romania. Sambata, 12 iunie, un urs și-a facut simțita prezența chiar in orașul emblema de pe Valea Prahovei, Sinaia. Un turist a filmat animalul care se plimba pe strazile orașului și l-a postat pe o rețea de socializare.…

- Ursii au atacat o stana in plina zi, in judetul Mures, iar imaginile cu intregul incident au ajuns online. In timp ce Romania este impartita in doua, intre cei care deplang soarta ursilor si cei care pledeaza pentru controlarea prin vanatoare a populatiei de ursi, ciobanii se plang ca se confrunta…

- Cel putin 9 oameni si-au pierdut viata si 14 au fost raniti dupa ce zeci de autovehicule care stateau la coada pentru a primi permisiunea sa intre in capitala Afganistanului, Kabul, au luat foc, intre ele mai multe camioane-cisterna pline cu combustibil, de unde a si pornit focul, transmite duminica…