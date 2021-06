Stiri pe aceeasi tema

- Imagini inedite cu un ponei inghesuit alaturi de doi copii pe bancheta din spate a unui autoturism au fost filmate, miercuri, pe un bulevard din centrul municipiului Iași, informeaza Digi 24. Legat cu o funie de tetiera scaunului din dreapta fața, poneiul s-a dovedit un calator „cuminte”, scoțand doar…

- Fimarea dateaza din primele momente de dupa explozie, cand forțele de ordine nu apucasera sa securizeze zona. Dincolo de distrugerile facute mașinii, care s-a transformat intr-un morman de fiare contorsionate, amanuntul care atrage imediat atenția este corpul neinsuflețit al afaceristului, care a fost…

- Un barbat care s-a intors la mașina dupa ce a facut cumparaturi intr-un magazin din New Mexico a gasit in interiorul acesteia un roi de 15.000 de albine. A sunat de urgența la serviciul de pompieri și la fața locului a venit și un pompier care este apicultor amator.

- In noaptea de 29 spre 30 martie, in jurul orei 01.20, un tanar a furat mai multe bunuri dintr-un autoturism parcat in Piața Libertații din Satu Mare. In scurt timp, polițiștii locali l-au identificat pe R.E. de 23 de ani din Satu Mare, care, in urma controlului corporal, s-a constatat ca avea asupra…