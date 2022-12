Stiri pe aceeasi tema

- „Spiritul vienez" a fost adus pe scena suceveana de doua orchestre de top, intr-un spectacol cu multe surprize muzicale și coregrafice. Evenimentul intitulat „Regal Vienez", Concert extraordinar de Craciun, a avut loc joi, 15 decembrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor ...

- Dupa 140 de ani de construcție a Sagrada Familia, oamenii din Barcelona au invațat sa sarbatoreasca fiecare piatra de hotar cu un optimism solemn, considerandu-i pași pe drumul spre finalizare. Cuvant de ordine pentru lucrarile neterminate, bazilica lui Antoni Gaudi va avea cele doua turnuri recent…

- E cea mai frumoasa perioada din an, iar marea sarbatoare a Nașterii Domnului este așteptata cu emoție, cu nerabdare, dar și cu surprize. Concert de Craciun gazduit de Biblioteca Județeana Dambovița! Corala Appassionato și Corul Facultații de Științe și Arte și Grupul Folcloric vor susține un concert…

- O artista care a sustinut un concert fara spectatori, la Targul de Craciun din Calafat, a devenit virala pe retelele sociale, dupa ce, in timp ce canta, indemna persoanele sa ridice mainile in aer. Atrasi de indemnul continuu al cantaretei, cele trei, patru persoane are se aflau in zona s-au apropiat…

- "Și haideți sa aplaudam impreuna, sa ținem ritmul. Calafat! Hai, Calafat! Hai sa aplaudam mai tare", sunt cuvintele cantareței care susținea un concert pe scena Targului de Craciun din Calafat, in timp ce in public nu se afla nicio persoana.

- La Calafat s-a organizat Targul de Craciun , iar locuitorii au avut parte chiar de un concert, dar, la care nu a mers nimeni. Videoclipul de la Calafat a devenit viral pe rețelele de socializare, cu o fata care incearca sa suțina un concert, dar, din pacate, nimeni nu este prezent, in afara de 3-4 persoane…

- Targul de Craciun de pe esplanada Operei Nationale Bucuresti se deschide, sambata, cu un concert sustinut de 2Gents. Classical Christmas Market aduce in prim-plan conceptul unic de imbinare a muzicii clasice cu frumoasele colinde.

- O suita de evenimente speciale dedicate sarbatorilor de iarna, prezentate de Orchestrele și Corurile Radio Romania și create in jurul colindelor și cantecelor de Craciun, va așteapta pe scena Salii Radio in luna cadourilor!