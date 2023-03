Stiri pe aceeasi tema

- Din orasul Mariinka, aflat in regiunea Donetk din estul Ucrainei, nu a mai ramas aproape nimic. Ministerul de Externe din Ucraina a postat duminica pe Twitter imagini dezolante cu Mariinka. Orasul este „distrus pana la pamant", au transmis autoritatile ucrainene, relateaza Sky News. Ukrainian Marinka…

- Din orasul Mariinka, aflat in regiunea Donețk din estul Ucrainei, nu a mai ramas aproape nimic. Ministerul de Externe din Ucraina a postat duminica pe Twitter imagini dezolante cu Mariinka. Orașul este „distrus pana la pamant”, au transmis autoritațile ucrainene, relateaza Sky News.

- Șeful statului ucrainean a adaugat ca a informat-o pe Maia Sandu despre presupusa schema a Moscovei de distrugere a Republicii Moldova, informeaza Sky News, care a postat pe Twitter discursul liderului de la Kiev.President Zelenskyy tells the European Council there are still steps that need to be taken…

- Luptele s-au intensificat in estul Ucrainei din cauza rușilor care incearca sa caștige teren. Serviciile secrete americane susțin ca urmatoarele șase luni vor fi „absolut cruciale” pebtru rezultatul razboiului, potrivit Sky News. Presiunea asupra trupelor ucrainene din estul țarii s-a intensificat…

- Forțele armate ucrainene a recunoscut miercuri, 25 ianuarie, retragerea sa din orasul Soledar, in estul tarii, care a fost lasat sub controlul rușilor, la doua saptamani dupa anuntul capturarii acestuia facut de Moscova, potrivit UNIAN . ”Dupa luni de lupte grele, fortele armate ucrainene l-au parasit”…

- Vladimir Putin incearca sa marginalizeze puternica organizație de mercenari Wagner care a luptat in numele Rusiei de la inceputul razboiului. Este concluzia unei analize a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), citata de Sky News. Potrivit ISW, Grupul Wagner a suferit pierderi grele in bataliile…

- Batalia de peste cinci luni pentru micul oraș Bahmut din estul Ucrainei a durat atat de mult timp și a provocat atat de multe morți și distrugeri incat, chiar daca Rusia va invinge, va fi o victorie cu un cost mare, spun experții militari, conform analize facute de Reuters. La randul lor, analiștii…

- Luptele pentru controlul orsașului Soledar, in apropiere de Bahmut, in estul Ucrainei, continua cu intensitate maxima. Ucrainenii au adus mai multe unitați pentru apararea orașului, iar Statul Major General al Ucrainei anunța o lovitura importanta data trupelor ruse care incearca sa ocupe Soledarul:…