Ilinca Vandici, vacanță-surpriză în Dubai pentru băiețelui ei, Zian Ilinca Vandici, vacanța-surpriza in Dubai pentru baiețelui ei, Zian ”Zian adora aventura, parcurile de distracții și, dupa experiența Disneyland, de acum cateva luni, mi-am dorit sa mergem impreuna intr-o noua expediție, așa cum ne place noua sa spunem, dar, de aceasta data, intr-o destinație calda, care sa ofere mult mai multe atracții pentru copii. Am ales Dubai, dupa ce m-am documentat ce poți face acolo cu un copil de varsta lui. Am avut doar patru zile la dispoziție, din pricina filmarilor pentru emisiune, dar au fost pline de momente unice de care ne-am bucurat foarte mult. Am plecat cu… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

