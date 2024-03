Stiri pe aceeasi tema

- Pozitia Austriei ramane clara si neschimbata, respectiv ca sistemul Schengen nu functioneaza in prezent, prin urmare nu poate fi extins. Cancelarul Austriei Karl Nehammer, a facut anunțul pe X, chiar in timpul vizitei la Bucuresti. Asta dupa ce in discursul rostit la Congresul PPE desfasurat la Romexpo…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi o intrevedere cu cancelarul federal al Republicii Austria, Karl Nehammer , unul dintre subiectele abordate fiind aderarea deplina a Romaniei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres."In discutia mea cu cancelarul Karl Nehammer am convenit sa continuam procesul de…

- Unul dintre cei mai contestați oameni a ajuns in Romania. Karl Nehammer se indreapta spre Palatul Cotroceni unde va avea intalniri cu șeful statului, Klaus Iohannis, dar și cu premierul Marcel Ciolacu. Tema principala a discuțiilor va fi aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Inainte de a ajunge in…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea joi o intrevedere cu cancelarul austriac Karl Nehammer, a anuntat Administratia Prezidentiala, in contextul in care Austria s-a opus extinderii Schengen. Potrivit agendei publice a sefului statului, postata pe site-ul Administratiei Prezidentiale, intrevederea…

- Delegația Austiei prezenta la Congresul PPE s-a opus inițial Manifestului PPE prin care se cererea aderarea de urgența a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Dupa discuții cu liderii PPE, Karl Nehammer și partidul sau OVP au votat acest Manifest al PPE, care a fost adoptat in unanimitate de catre…

- Ultimul test politic major din cariera de șef de stat a lui Klaus Iohannis este, probabil, cel din ziua de 7 martie 2024, cand președintele Romaniei va discuta subiectul Schengen cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, iar in urma discuției pe care o poarta cu cancelarul Austriei va ține un discurs la…

- "Luni vom avea o discutie in Coalitie. Vom stabili, la propunerea celor doi presedinti, numele pe care le vom chestiona. Vom avea trei propuneri din partea PNL, trei din partea PSD.Doua dintre nume vor fi, cu siguranta, presedintii celor doua filiale: dl Sebastian Burduja si dna Firea, am inteles, de…

- Ilustrație: Marian Avramescu Austria condusa de cancelarul Karl Nehammer anunța marea extragere a loteriei de sfarșit de an, destinata exclusiv romanilor și bulgarilor. Oricare cetațean din Romania și Bulgaria iși poate alege un numar și, daca este norocos, va putea sa ia o gura de aer sau de apa din…