Ilie Năstase, aplaudat pe covorul roșu la Festivalul Internațional de Film Cannes! Ce vedete mondiale ale sportului l-au însoțit Festivalul Internațional de Film de la Cannes a avut parte de un moment special in aceasta ediție, cand Ilie Nastase a pașit pe covorul roșu. Legendarul tenismen roman a fost intampinat cu aplauze și admirație din partea publicului și a personalitaților prezente. Evenimentul a marcat vizionarea filmului ”Nasty”, un documentar ce exploreaza viața și cariera emblematicei figuri ale tenisului mondial. Ilie Nastase, cunoscut nu doar pentru talentul sau remarcabil pe terenul de tenis, dar și pentru personalitatea sa carismatica și rebela, a fost in centrul atenției la Cannes . Apariția sa a fost salutata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

