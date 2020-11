Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joI seara ca se va reveni la declaratia pe propria raspundere pentru circulatia pe timpul noptii, anuntand ca aceasta declaratie ar putea fi acceptata si in varianta online. Conform hotararii nr. 52 a CNSU, adoptata in 5 noiembrie, se interzice circulația in afara…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat, joi, pe Adrian Mititelu, la trei ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala, intr-un dosar referitor la transferul lui Mihai Costea de la U Craiova 1948 la Steaua in 2011. Poliția nu a mai așteptat ca Mititelu sa se predea și a trimis…

- Deplasarea prin comunele Sic și Savadisla, de catre persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, se va realiza pe rutele ocolitoare stabilite de CJSU Cluj, iar localnicii se vor putea deplasa doar pe baza Declarației pe proprie raspundere. Astfel, conform…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23:00, pe strada N.Dimo din Capitala, agentii de patrulare au stopat un automobil de marca Dacia, pentru condus neuniform. Soferul insa a refuzat sa opreasca masina, incercand sa se eschiveze.

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a afirmat inca o data ca orice echipa de fotbal va putea sa-și dispute meciurile pe noul stadion „Arcul de Triumf”. Imediat dupa ce Gigi Becali și-a manifestat intenția de a folosi acel stadion, Alin Petrache, președintele Federației Romane de Rugby,…

- Un tanar de 29 de ani a ajuns pe mana oamenilor legii, dupa ce a fost surprins de o patrula de carabinieri in timp ce consuma droguri in spatele unui bloc de locuit din sectorul Rișcani al capitalei.

- Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a fost prins drogat la volan, in cadrul unui control de rutina desfașurat in Capitala. Acesta consumase cocaina și canabis, au declarat surse anonime. Un echipaj de...

- Politistii de la Sectia 19 din Capitala au retinut, sambata, un barbat, la domiciliul caruia a fost efectuata o perchezitie in cursul diminetii, dupa ce acesta a postat pe Internet o filmare in care ameninta o persoana si familia acesteia, pe parcursul filmarii fiind prezentate o sabie si un pistol.