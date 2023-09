Ilie Bolojan: Peste 35% din lucrările de extindere a pistei aeroportului au fost realizate ”Lucrarile de extindere a pistei Aeroportului din Oradea de la 2100 la peste 2500 de metri, au ajuns la un stadiu de peste 35%. S-a realizat fundatia de balast in grosime de 50 de cm pe toata extinderea pistei si s-a asternut si compactat si stratul de balast stabilizat”, a anuntat, marti, Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, pana la jumatatea lunii octombrie, se va turna stratul de beton special, pe care vor rula aeronavele, avand o grosime de 34 de cm. ”Un sistem de turnare continua va rula pe sine si va turna stratul de beton de la un capat la altul, in 10 fasii. Se vor finaliza si lucrarile de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

