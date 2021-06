Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a invitat Estonia sa participe la Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta de la Bucuresti. "Romania si Estonia impartasesc viziuni si interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce faciliteaza cooperarea stransa dintre noi in raport cu agenda europeana…

- „Nu știu daca sunteți la curent, dar el este cetațean al R. Moldova. Faptul ca Igor Dodon i-a luat cetațenia este o acțiune ilegala, iar o decizie a instanței in acest sens nu este. Eu și partidul politic NOI, conștient am acceptat acest om, este cetațeanul nostru. El are buletin, pașaport moldovenesc,…

- Comisia Europeana a recomandat Romaniei sa revina la nivelul de deficit bugetar acceptat la nivelul Uniunii Europene cel mai tarziu in 2024. Recomandarile Comisiei vin in contextul in care țara noastra este singura care a intrat in criza cu un deficit mult mai mare decat limita europeana de 3% din produsul…

- CAND incepe vaccinarea anti-COVID-19 pentru copiii cu varste intre 12 și 15 aniDespre inceperea vaccinarii copiilor impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița a precizat ca „daca toate lucrurile sunt gata, poate maine (1 iunie - n.red.), dar un anunț va fi facut maine, cel mai sigur”.„Din datele pe care…

- Liderul AUR, Vlad Bilețchi a declarat pentru Radio Guerrilla din România ca scopul AUR-ului este sa nu permita ca pro-rușii sa guverneze în continuare țara, întrucât dupa vizitele ambasadorului Uniunii Europene. Peter Michalko la Balți și afișarile alaturi de Usatîi,…

- Viceprim-ministrul Dan Barna a declarat, miercuri, ca la nivelul Guvernului a fost creat un grup de lucru in vederea elaborarii unui proiect de act normativ, care sa propuna solutii de reducere a termenelor contestatiilor la licitatiile publice privind proiectele de infrastructura. "Este un grup comun,…

- ​Guvernul nu are în vedere condiționarea accesului cetațenilor la serviciile industriei ospitalitații și hoteliere de dovada vaccinarii, a scris premierul Florin Cîțu pe contul sau de Facebook. Acesta a precizat ca nu se are în vedere nici limitarea calatoriilor prin țara a celor nevaccinați,…

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.