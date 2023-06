Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD a anunțat, pe Facebook, ca a stopat orice negociere politica pana la rezolvarea problemelor sociale din țara. Un prim pas al dialogului a fost facut marți cand Marcel Ciolcau s-a intalnit cu reprezentanții sindicatelor din Sanatate, iar discuția a fost una fructuoasa. Liderul PSD le-a…

- Intalnirea președintelui Klaus Iohannis cu liderii sindicatelor din Educație s-a incheiat dupa mai bine de o ora. Liderul FSLI, Simion Hancescu, a anuntat, la iesirea de la discutii, ca greva cadrelor didactice si a celorlalti angajati din Educatie va continua și miercuri. Sindicaliștii au dezvaluit…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

- Lecția adevarata de democrație a profesorilor greviști a dat rezultate. Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, i-a chemat pe sindicaliștii din Educație la negocieri, la Palatul Victoria. La discuții vor participa și miniștrii prezenți la negocierile de miercuri, cand profesorilor li s-au promis…

- Greva generala din Invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) la o sedinta a liderilor sindicali. „I-am invitat la o sedinta pe care o avem cu liderii din tara, poate vin cu o surpriza, dar astazi…

- Valoarea tichetelor de masa ar putea crește. Discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor s-au incheiat luni cu un acord pentru continuarea discuțiilor vizand majorarea valorii tichetelor de masa de la 1 iulie 2023. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, la Palatul Victoria,…

- Liderul AUR George Simion a criticat masura adoptata atat de Camera Deputaților, din care face parte și el, cat și de Senat, de a nu lucra in ziua de miercuri, 15 martie, cand este sarbatorita Ziua Naționala a Ungariei. Deputatul George Simion amintește ca in mijlocul saptamanii au picat, anul acesta,…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, a fost respinsa de Camera Deputatilor, cu 86 de voturi pentru, 177 impotriva si 2 abtineri. USR și Forța Dreptei au adus acuze celor doua partide de la putere, PSD și PNL, spunand ca Romania risca sa piarda bani din PNRR pentru ca ministrul…