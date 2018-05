Stiri pe aceeasi tema

- „O veste pe care n-as fi vrut s-o primesc niciodata! Ne-a parasit doamna Ileana Constantinescu...si-mi pare atat, atat de rau!!... Cu ceva ani in urma, pe tren. In fata mea, mama si fiu, nu vorbeau romaneste, vorbeau doar ruseste, nu erau de la noi. Langa ei, un domn care-i insotea si care le era…

- Ileana Constantinescu, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzica populara in timpul comunismului, a murit la varsta de 88 de ani. Artista de muzica populara a fost gasita decedata in locuința ei, dupa aproape 20 de ore. Cantareața a fost cunoscuta drept vocea care l-a fascinat pe marele scriitor…

- Doliu in muzica populara romaneasca. O indragita cantareata de a fost gasita moarta.foto Cantareața de muzica populara, Ileana Constantinescu, s-a stins din viața la 88 de ani. Artista era confidenta lui Ion Dolanescu și prietena buna cu intreaga familie a artistului, iar astazi a fost gasita moarta,…

- Directoarea Serviciului Public de Asistența Sociala (SPAS), Doina Vasuț, va condusa pe ultimul drum duminica, 13 mai. Priveghiul va avea loc sambata, 12 mai, la ora 19.00, la cimitirul de pe strada Amațului, iar duminica (13 mai) incepand cu ora 13.00, la același cimitir se va oficia slujba de inmormantare.…

- Este o zi trista pentru cei care au iubit-o si au apreciat-o pe Ionela Prodan! Regretata artista este condusa astazi pe ultimul drum. Apropiatii familiei, dar si oameni necunoscuti vor fi prezenti la inmormantarea Ionelei Prodan.

- Ceremonia de inmormantare a cantaretei de muzica populara Ionela Prodan va avea loc joi, la ora 12,00, la Cimitirul Bellu, informeaza Agerpres.ro. Sicriul cu trupul neinsufletit al artistei a fost depus marti la capela Cimitirului Bellu, unde sute de admiratori au venit cu buchete si coroane de flori…

- Astazi este ziua care va va determina sa alegeți Canal 2. Ultimul sezon al serialului "Bahar: Viata furata" incepe la ora 18:00. Și nu oarecum. De asta data, telenovela este dublata in limba romana de actori moldoveni.

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane de luni, 26 februarie, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare tv marturisește ca pornește la drum cu multe emoții, dar și cu multa incredere ca, impreuna de specialiștii pe care-i va avea alaturi…