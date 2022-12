Stiri pe aceeasi tema

- Ikea Romania recheama o parte din sortimentele de torturi pe care le vinde, intrucat un obiect metalic a fost gasit intr-un astfel de tort. Este vorba despre produsele Tort cu migdale (Almondy) și DAIM de 400 de grame, iar rechemarea lor reprezinta o masura de precație, susține compania, potrivit news.ro…

- InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip ketchup ce se regasesc pe piața din Romania . Din punct de vedere al procentajului de roșii din compoziția ketchup-lui : Ca urmare a centralizarii și analizarii informațiilor ce se regasesc pe etichetele produselor au rezultat : Piure…

- Povestea EASY SOLUTION, cea mai noua firma de curațenie care iși ofera serviciile complete bistrițenilor, este una clasica, am putea spune. Dupa ani de zile in care au lucrat in afara țarii, Mariana, Florina și George și-au facut curaj sa se intoarca acasa și sa deschida o firma care sa ofere servicii…

- MODIFICARI… Inițiativa legislativa privind prevenirea și reducerea risipei alimentare a fost adoptata, la inceputul acestei saptamani, de Senat. Proiectul depus de deputata USR Diana Buzoianu, lucrat transpartinic și depus alaturi de peste 160 de senatori și deputați din toate partidele democratice…