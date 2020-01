Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiunile au fost aplicate atat firmei private care se ocupa cu efectuarea operațiunilor de curațenie și dezinfecție, cat și personalului din spital. La inceputul acestei saptamani, Ministerul Sanatații a cerut inspectorilor sanitari din cadrul Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București…

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi, una cu legaturi cu Gruparea sportivilor, doua persoane ajungand la spital in stare grava. Doi dintre cei implicati in conflict sunt cercetati pentru tentativa de omor.”La data de 9 ianuarie,in jurul orei…

- Amenzi de peste un milion de lei au fost acordate de politisti in cadrul unei actiuni pentru verificarea comertului cu animale, informeaza, sambata, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Peste 2.300 de sanctiuni au fost aplicate si 35 de infractiuni au fost constatate in urma…

- In ultimele trei zile, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a confiscat peste 470.000 de materiale pirotehnice, petarde și rachete, comercializate ilegal pe raza municipiului București, fiind deschise 82 de dosare penale, potrivit Mediafax.Vezi si: Marcel Vela și Raed Arafat…

- Tragedia de la Timisoara, produsa dupa o esuata operatiune de deratizare, nu a ramas fara ecou. Astfel ca a fost demarata actiunea Toxcontrol, pentru verificari in domeniul produselor de protectia plantelor si substantelor utilizate in igiena si sanatatea publica. „In aceasta perioada,…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara, pe o perioada de pana la 6 luni, a doua magazine din reteaua Carrefour, informeaza Agerpres. ANPC a gasit produse expirate, pește stricat, mancare gatita pastrata in condiții necorespunzatoare și alte nereguli. La Cluj, inspectorii…