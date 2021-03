IGPF: Traficul automarfarelor la graniţa cu Ungaria va fi reluat de luni, ora 23,00 Traficul automarfarelor la granita cu Ungaria va fi reluat incepand de luni seara, ora 23,00, astfel ca se prognozeaza o crestere a numarului de autovehicule care se vor prezenta la control pe sensul de iesire din tara, precum si a timpului de asteptare in punctele de trecere a frontierei situate la granita comuna. "Reamintim faptul ca, in perioada 13.03, ora 23,00 - 15.03.2021, ora 23,00 (ora Romaniei) circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone a fost restrictionata pe teritoriul Ungariei. Masura a fost luata de catre autoritatile din tara vecina ca urmare a faptului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

