Bulgaria are in vedere interzicerea importului de cereale ucrainene, urmand exemplul Poloniei si Ungariei, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Iavor Gechev, duminica, la Plovdiv, informeaza Radio Bulgaria. „Interesele bulgare trebuie protejate. Mai mult, acum ca doua tari au actionat deja in acest fel, daca nu reactionam, acumularile de pe teritoriul bulgar ar putea deveni […]