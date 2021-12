Stiri pe aceeasi tema

- Cum igenizam corect copiii intr-o vacanța ndash; ne spune dr. Roxana Hristianovici, medic specialist pediatru. Enumeram regulile de baza in emisiunea Doctor de bine, realizata de Andreea Groza, și difuzata pe stirileprotv.ro.

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca: PRECAUȚIE MAXIMA, daca mutațiile variantei Omicron schimba conformația The post Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca: PRECAUȚIE MAXIMA, daca mutațiile variantei Omicron schimba conformația proteinei de suprafața spike, este mai rezistenta…

- Virusurile respiratorii sunt protejate de saliva, de secrețiile nazale si de cele lacrimale. Iși pastreaza astfel capacitatea infecțioasa. De aceea, in sezonul infecțiilor respiratorii, avem nevoie sa ne spalam des pe maini. Ne explica medicul primar de boli infecțioase Adrian Marinescu, in emisiunea…

- Cat de important este sa ne vaccinam anti-COVID-19 ? Ce reactii adverse ar putea aparea in urma vaccinarii si cat de frecvente sunt? Este vaccinul anti-covid contraindicat persoanelor alergice ? Sunt cateva dintre subiectele intens discutate in contextul valului 4 al pandemiei de Covid și totodata unul…

- Invitatul de astazi in emisiunea ZIUA LIVE este dr. Luminita Ciosnar, medic primar Obstetrica Ginecologie in cadrul Retelei de Sanatate Regina Maria Gastromond. ZIUA LIVE poate fi urmarita site ul nostru ZIUAConstanta.ro si pe www.facebook.com ziuaconstanta.Nu mai este un secret pentru nimeni ca infectia…

- SEMNAL DE ALARMA tras de dr.Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca: INCIDENTE ca la Spitalul COVID Targu Carbunești The post SEMNAL DE ALARMA tras de dr.Radu Țincu, medic primar ATI Floreasca: INCIDENTE ca la Spitalul COVID Targu Carbunești, mai pot sa apara pentru ca este un consum fara precedent in istoria…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea inițiata de deputatul PNL Robert Sighiartau care prevede introducerea de curse scolare in orașe si municipii, transportul elevilor urmand a fi decontat de la bugetul de stat. Prevederile legii intra in vigoare incepand cu prima zi a anului scolar…

- Un primar din județul Dolj a fost transportat la o nunta cu elicopterul. Edilul era naș, iar mirii au platit cateva mii de lei, ca sa dea o tura din deal pana in vale. Unii localnici spun ca este pentru prima data cand au vazut un elicopter in satul lor, care are inca multe probleme, cum ar fi drumurile…