Stiri pe aceeasi tema

- PNL si PSD au dat mana cu mana sa comaseze alegerile. O decizie neconstitutionala, cum au spus si multi specialisti, nu a fost bine primita nici de AUR Timis. Negoescu Mihai, coordonator AUR Timiș: „Aseara am vazut cu toții circul de la ora 19 prin care s-a oficializat comasarea alegerilor locale cu…

- Șofer din Galda de Jos, REȚINUT dupa ce a facut accident pe o strada din Alba Iulia. Avea 1.05 mg/l alcool pur in aerul expirat Un șofer in varsta de 65 de ani din Galda de Jos a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia dupa ce a provocat un accident pe o strada din municipiu, in timp ce conducea sub…

- Un accident spectaculos a avut loc, sambata dimineata, pe o strada din municipiul Alba Iulia, unde o autospeciala a operatorului de salubritate RER Vest a lovit mai multe autoturisme parcate, dupa care a rupt un copac. In urma incidentului au rezultat doar pagube materiale, afirma oficialii Politiei…

- LIVE VIDEO: Afacerea ”Jidveian”. Mega-scandalul imobiliar ”Parc Residence Alpha” de la Alba Iulia scoate oamenii in strada O parte dintre cumparatorii apartamentelor din blocurile construite in centrul municipiului Alba Iulia, de firma Parc Residence Alpha, protesteaza miercuri fața de intrarea in ceea…

- VIDEO ACCIDENT la Alba Iulia: O femeie a fost lovita de un taximetru in timp ce traversa strada, pe B-dul Revoluției 1989 Un accident rutier s-a produs marți dupa-amiaza, pe B-dul Revoluției 1989 din municipiul Alba Iulia. O femeie a fost lovita de un taximetru, in timp ce traversa strada pe trecerea…

- La data de 14 ianuarie 2024, in jurul orei 03.00, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca geamul unui autoturism parcat pe strada Tulnicului din Alba Iulia a fost spart. Polițiștii s-au deplasat imediat in zona indicata, iar la scurt timp a fost…

- AVARIE la rețeaua de energie electrica din Alba Iulia: Care sunt zonele din municipiu unde cetațenii au ramas fara curent AVARIE la rețeaua de energie electrica din Alba Iulia: Care sunt zonele din municipiu unde cetațenii au ramas fara curent O avarie la linia de medie tensiune a fost semnalata in…

- PNL Argeș a deschis lista candidatelor femei pentru alegerile locale. Ana-Maria Panescu este candidata PNL pentru funcția de primar al orașului Topoloveni. „Sunt mai mult decat incantata sa anunț ca am deschis in Argeș, județul meu, lista candidatelor femei pentru alegerile locale. Panescu Ana-Maria…