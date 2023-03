Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, cu 6-2, 6-3, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. Cirstea (32 ani, 83 WTA), la primul…

- Sorana Cirstea a trecut, miercuri, in sferturile turneului american de la Indian Wells, scor 6-4, 4-6, 7-5, de Carolina Garcia (Franța), locul 5 WTA și caștigatoare a Turneului Campioanelor in 2022. In sferturi, sportiva romana va da peste poloneza Iga Swiatek, liderul mondial, informeaza Gazeta Sporturilor.Partida…

- Poloneza Iga Swiatek (1 WTA, 21 de ani) a fost eliminat in optimi la Australian Open 2023. A pierdut contra Elenei Rybakina, din Kazahstan, (23 de ani, 25 WTA), scor 4-6, 4-6. Tripla campioana de Grand Slam, Iga Swiatek era mare favorita a turneului de la Melbourne, dar a fost invinsa de Rybakina, campioana…

- Romancele parasesc pe banda rulanta turneul de la Australian Open. Dupa Jaqueline Cristian si Ana Bogdan, a pierdut si Sorana Cirstea inca din primul tur, iar Romania ramane doar cu doua sportive pe tabloul principal de simplu. Sorana a cedat in fata Yuliei Putintseva, scor 6-2, 4-6, 3-6 la capatul…