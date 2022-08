Dupa ce in cursul saptamanii trecute ISU Iasi a desfasurat un exercițiu care viza gestionarea situațiilor de urgența care pot fi generate de accidente sau avarii majore și incendii la Termoservice Iași – CET 2 Holboca care a cuprins inclusiv testarea sirenele acustice pentru alarmarea populației, in perioada 23 august – 2 septembrie 2022 Primaria Municipiului Iași aduce la cunoștința locuitorilor din oraș și zonele limitrofe, precum și persoanelor aflate in tranzit faptul ca vor fi facute servicii de intretinere, reparatii, relocare si monitorizare a sistemului de instiintare, avertizare si alarmare…