Un iesean a incercat sa iasa dintr-un magazin din Palas cu inca doua geci in afara celei cu care intrase. Nu a reusit sa treaca insa de agentul de paza de la usa. Incidentul s-a petrecut la inceputul lunii iunie 2021. Una dintre vanzatoarele Intersport a observat un comportament suspect la unul dintre clientii aflati in magazin, Liviu Ceobanu. Tanarul o urmarea cu privirea in mod constant, iar vanzatoarea a tras concluzia ca ar putea fi vorba de un hot. Cand Ceobanu s-a indreptat spre iesire, vanzatoarea s-a luat dupa el si l-a oprit, ajutata de agentul de paza. Intr-adevar, sub geaca cu care…