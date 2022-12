„Uite, am dat-o in bara.” Așa a ridicat din umeri Sam Bankman-Fried, mai bine cunoscut sub numele de SBF, in timp ce incerca sa explice cum a reușit compania sa FTX sa piarda 8 miliarde de dolari din fondurile clienților. Iar mass-media mainstream nu se mai satura sa-i caute intre coarne pe baieții geniali de […] The post Idoli de mucava. Lumea criptomonedelor trebuie sa elimine cultul personalitații first appeared on Ziarul National .