Idei de machiaj pentru primăvară. Inedit, rapid și îndrăzneț Primavara asta trebuie sa aduca ceva nou in stilul tau de machiaj. De ce sa nu incalci regulile? De ce sa nu incerci ceva nou, inedit, indrazneț, dar rapid de executat și seducator? Un machiaj pentru primavara trebuie sa fie lejer, proaspat, dar energic și expresiv. Toate acestea vin din culoare, abordari noi și o doza de indrazneala potrivita momentului. Tendințele se schimba in fiecare anotimp, iar moda vine cu noutați și provocari. Este imposibil sa respecți toate canoanele unui sezon nou și sa le adaptezi la stilul personal. Soluția este sa adopți ideea și sa o personalizezi. Machiajul trebuie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

