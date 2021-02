Planul organizarii unei sesiuni informale si cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu cazul opozantului rus Alexei Navalnii nu se va concretiza miercuri asa cum s-a luat initial in considerare, au afirmat marti surse diplomatice. Lansata de Estonia, membru non-permanent al Consiliului de Securitate, ideea avansata vineri "nu este in totalitate abandonata, dar nu va avea loc nimic in aceasta saptamana", a declarat pentru AFP un diplomat sub protectia anonimatului. Nu se va intampla in aceasta saptamana, au confirmat alte doua surse, de asemenea sub protectia anonimatului.…