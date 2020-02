Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Ionel Bogdan (presedinte PNL Maramures) spune ca Guvernul Orban II are aceeasi echipa performanta de guvernare, care pana acum a reusit sa duca la capat multe proiecte. In plus, liderul liberal a mai precizat ca au fost adaugate alte obiective in noul programul de guvernare. “In Biroul…

- Guvernul Orban a fost demis. Dupa numararea sugragiilor expreimate prin vot secret cu bile, dintre cei 465 deputati si senatori in fucnție, doar 423 au fost prezenti. Au fost 400 de voturi exprimate. Voturi anulate 0. Voturi pentru adoptare 261, voturi contra motiunii 139, abtineri zero. Potrivit prevederilor…

- O situația alarmanta este semnalata printre primarii din țara. Guvernul Orban a desființat Fondul de Dezvoltare și Investiții pus pe picioare de Guvernul Dancila. Numai ca desființarea FDI a aruncat in aer proiecte de milioane de lei incepute de primariile din toata țara.Primariile au propus…

- Lucian Bode a declarat, luni, ca documentația cap-coada privind A8 va fi gata anul viitor, fiind necesara revizuirea studiilor de fezabilitate. Ministrul Transporturilor a mai adaugat ca, marți, Guvernul va elimina parteneriatul public-privat pentru acest obiectiv, acesta fiind preluat de Minister.…

- Documentația intreaga privind A8 nu este inca gata! Aceasta este posibil sa se finalizeze anul viitor, declara Lucian Bode, luni, fiind necesara revizuirea studiilor de fezabilitate. Ministrul Transporturilor a mai adaugat ca, marți, Guvernul va elimina parteneriatul public-privat pentru acest obiectiv,…

- Autostrada Unirii A8 Targu Mures – Iasi – Ungheni risca sa nu fie inclusa printre proiectele cu finantare europeana prin Programul Operational Transport 2021- 2027, reiese dintr-un document de lucru aflat la Ministerul Transporturilor si publicat de deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia de…

- Ministrul Afacerilor Europene, Marcel Boloș, transmite, in raspunsul la interpelarea deputatului PNL Ioan Balan,ca linia de cale ferata Suceava-București nu are momentan finanțare europeana, iar construirea Autostrazii Unirii din fonduri europene nu este posibila in condițiile legislației actuale.Vezi…

- Guvernul a trimis astazi Parlamentului cele trei proiecte pe care vrea sa iși angajeze raspunderea, iar Parlamentul urmeaza sa anunțe calendarul pentru aceasta procedura. Informația vine chiar de la șeful cancelariei premierului care a susținut azi o conferința de presa. Guvernul dorește sa iși angajeze…