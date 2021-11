Iaşul pierde într-un singur weekend trei importanţi oameni de cultură Iasul si-a luat ramas bun in acest weekend de la trei personalitati care au marcat puternic mediul academic si cultural al capitalei Moldovei. S-au stins din viata profesorii universitari Ion Agrigoroaiei si Cornel Oniscu, cat si muzeograful Dan Jumara. Reprezentantii Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) au precizat ca Ion Agrigoroaiei a fost indrumator si formator pentru cateva zeci de promotii de studenti, fiind un reputat cercetator al istoriei romanesti interbelice si a istoriei Basarabiei. Acesta a fost in trecut decan al Facultatii de Istorie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

