Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Iasi a fost victima unui accident rutier produs pe soseaua de centura a municipiului resedinta, în timp plecase în cautarea unui copil disparut de acasa.

- Trei persoane din judetul Iasi, intre care o adolescenta de 15 ani, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, in urma unui accident rutier petrecut pe DE 581, in zona localitatii Munteni, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei…

- Accident mortal pe DN 7, la intrarea in localitatea Sambateni: soferul unui microbuz a murit in urma ciocnirii cu o betoniera. Un microbuz fara pasageri se deplasa pe DN 7, de la Arad spre Lipova. La intrarea in Sambateni, soferul s-a aplecat pentru cateva clipe, a pierdut controlul volanului, a trecut…

- Un baiat de zece ani, din Galati, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se deplasa pe trotuar, se arata intr un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, un barbat…

- O tanara si-a pierdut viata noaptea trecuta, dupa ce automobilul de model BMW in care se afla a iesit pe contrasens si s-a ciocnit violent cu un camion. Soferul, dar si un alt pasager din BMW sunt angajati ai politiei, iar conform rezultatelor preliminate, acestia se aflau in stare de ebrietate, transmite…

- Aseara, un copil de 3 ani, din Volovaț, a ajuns la spital, in urma unui accident rutier. Minorul a fost lovit de mașina unui consatean, in momentul in care s-a angajat in traversarea unui drum in fuga, prin spatele unui autoturism oprit. Șoferul are 23 de ani și nu consumase alcool inainte de a se […]

- Unul dintre cei doi fii ai ministrului Justitiei Tudorel Toader a ajuns la spital in urma unui accident rutier pe care l-a produs, marti dimineata, pe DN 28, in apropierea municipiului Iasi. "La ora 4.00, soferul unui autoturism, un tanar in varsta de 21 de ani, care se deplasa dinspre Raducaneni spre…

- Accident grav la Sibiu, produs de un sofer de 22 de ani, baut la volan. Patru persoane au fost ranite, intre care și un adolescent de 16 ani, dupa ce doua masini s-au ciocnit in municipiului Sibiu, in apropierea Aeroportului. Soferul unui autoturim cu volan pe dreapta a patruns pe contrasens si a izbit…