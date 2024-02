Stiri pe aceeasi tema

- Prognostic rezervat in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra ca sa scape de flacari Medicii pediatri de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra de teama unui incendiu.…

- O tanara de 23 de ani a fost operata cu succes de o tumoare cerebrala de 10 centimetri, de o echipa condusa de neurochirurgul Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

- Putem dona pentru Ariana! Are multiple arsuri pe fața, pe maini și caile respiratorii superioare și inferioare afectate Fetița de 2 ani, din Hanești, care a ajuns la spital cu arsuri pe fața și maini dupa ce in camera unde se juca a izbucnit un incendiu, are nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare.…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, au reușit sa salveze o fetița de 3 luni, care avea o tumoare cerebrala ce ii punea in pericol viața.Miruna are 3 luni și este din comuna Grivița, județul Galați. Din cauza unor varsaturi, mama a dus-o la spitalul din Galați.…

- O fetița de trei ani a fost operata pe creier de urgența la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Managerul spitalului, Lucian Eva a precizat ca fetița avea o tumoare pe creier care impiedica scurgerea lichidului cefalo-rahidian. Starea ei acum este stabila și a fost detubata. Lucian Eva: Fetița de…

- Micuța Ilinca, o fetița de 3 ani din Suceava, a impresionat intreaga comunitate medicala prin curajul și determinarea ei de neimaginat pentru varsta frageda. Copila a fost diagnosticata cu o tumoare cerebrala de 5 centimetri, a fost operata la Iași și acu

- Micuța Ilinca, o fetița de 3 ani din Suceava, a impresionat intreaga comunitate medicala prin curajul și determinarea ei de neimaginat pentru varsta frageda. Copila a fost diagnosticata cu o tumoare cerebrala de 5 centimetri, a fost operata la Iași și acum starea ei este buna.In cazul copilei de…

- Fetita de 2 ani din judetul Botosani, care a suferit arsuri dupa ce in camera in care se juca a izbucnit un incendiu, a fost transportata cu un elicopter SMURD la Spitalul pentru Copii ‘Sf Maria’ din Iasi, unde a fost dusa direct in sala de operatii. Coordonatorul regional al SMURD, dr. Diana Cimpoesu,…