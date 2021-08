Iași: Două tramvaie cumpărate cu milioane de euro nu pot fi folosite. Aproape toate peroanele stațiilor trebuie modificate Cele doua noi tramvaie, cumparate din Polonia cu 2,06 milioane de euro bucata și care au fost aduse recent in municipiul Iași nu pot fi scoase prea curand nici macar in probe. Asta pentru ca autoritațile au constatat ca nu corespund peroanelor stațiilor de tramvai. Drept urmare, Compania de Transport Public Iași trebuie sa refaca […] The post Iași: Doua tramvaie cumparate cu milioane de euro nu pot fi folosite. Aproape toate peroanele stațiilor trebuie modificate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

