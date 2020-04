Stiri pe aceeasi tema

- Elevii, parintii acestora si profesorii beneficiaza de consilierea psihopedagogica specializata pe toata durata vacantei de primavara. Serviciile vor fi oferite pana pe 21 aprilie de catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi, acestea constand in resurse online de asistenta psihopedagogica,…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza achizitiei pentru lucrari de reparatii curente la fosta scoala nr. 19 de pe strada Medeea, nr. 25. Imobilul unde a functionat Scoala Gimnaziala nr. 19 Constanta se infatiseaza, in prezent, intr o stare deplorabila. In anul 2018, Inspectoratul Scolar Judetean…

- In cadrul acestui demers realizat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi, cele doua institutii doresc sustinerea nevoilor psiho-emotionale ale acestor copii, iar voluntarii pot fi profesori consilieri scolari, profesori logopezi, profesori…

- Consilierea psihopedagogica – disponibila și in timpul vacanței! Pe parcursul vacanței de primavara a elevilor, in intervalul 6 – 21 aprilie 2020, Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Iași este in continuare alaturi de beneficiarii sai, elevi, parinți și profesori, propunand o serie…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cauta voluntari virtuali pentru copiii speciali. Proiectul este intitulat „Voluntari virtuali pentru copii speciali", fiind destinat copiilor cu nevoi speciale scolarizati in judetul Iasi. In cadrul acestui demers realizat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi…

- Specialiștii in sanatate mintala de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași ofera suport psihologic pentru personalul medical aflat in linia intai a luptei cu noul coronavirus. Cadrele medicale pot beneficia de consiliere online sau prin apel telefonic. Mai multe detalii ne ofera Bianca Grigoriu: Pentru…

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Suceava a stabilit opt centre de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a preșcolarilor, pentru inscrierea in invatamantul primar, pentru anul scolar 2020-2021.Evaluarea psihosomatica și avizul din partea psihologului sunt obligatorii ...

- Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala și Centrul Județean de Asistența Psihopedagogica au realizat un sondaj in randul elevilor buzoieni pentru a determina care sunt opțiunile școlare și profesionale ale acestora. Aproape 3.500 de elevi buzoieni de clasa a VIII-a au participat la sondaj.…