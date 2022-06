Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| 11 vagoane din compunerea unui tren de marfa au deraiat. Care a fost cauza FOTO| 11 vagoane din compunerea unui tren de marfa au deraiat. Care a fost cauza Circulația feroviara pe relația Pașcani – Iași este intrerupta, dupa ce intre stațiile Sarca – Podu Iloaiei au deraiat 11 vagoane din compunerea…

- Circulația feroviara pe tronsonul Iași – Pașcani este momentan intrerupta in urma deraierii unui tren de marfa. Din informațiile primite de la prefectul de Iași, Bogdan Cojocaru, evenimentul s-a produs pe porțiunea cuprinsa intre Podu Iloaiei și Sarca in dreptul unei curbe. Respectiva garnitura se indrepta…

- Circulația feroviara este intrerupta pe relația Pașcani - Iași, din cauza deraierii, intre stațiile Sarca - Podu Iloaiei, a 11 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa, potrivit CFR SA.

- CFR SA informeaza ca circulația feroviara este intrerupta pe relația Pașcani – Iași, din cauza deraierii, intre stațiile Sarca – Podu Iloaiei, a 11 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa. Trenul aparține operatorului de transport feroviar de marfa GFR și circula pe relația Port Constanța –…

- Unsprezece vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat, miercuri, in judetul Iasi, astfel ca traficul feroviar este intrerupt pe ruta Pascani-Iasi, anunta CFR SA. "Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca circulatia feroviara este intrerupta pe relatia Pascani - Iasi, din cauza…

- Circulația trenurilor este blocata in partea de nord a județului Mureș dupa ce mai multe crengi au avariat linia de contact. In prezent echipele de intervenție opereaza la fața locului, fara a se putea estima in cat timp va fi reluata deplasarea garniturilor. Conform Companiei Nationale de Cai Ferate…

- Circulatia trenurilor pe relatia Bucuresti Nord Aeroport si retur este intrerupta temporar, din cauza unui accident inregistrat in zona Punctului de Oprire PO Carpati, unde trenul 7932 a surprins si accidentat o persoana, informeaza miercuri, 18 mai, Compania Nationala de Cai Ferate "CFR SA.Circulatia…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA anunta, marti, ca un vagon din compunerea unui tren privat de marfa s-a rasturnat in timpul manevrei garniturii de la linia 4 la linia 2, in halta Diosig, iar alte doua au deraiat. „Trenul privat de marfa, care apartine operatorului privat Cargo Trans…