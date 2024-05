Stiri pe aceeasi tema

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…

- ”Astazi, 11 mai 2024, in jurul orei 07:25, ca urmare a neasigurarii a unui conducator auto la o trecere la nivel cu calea ferata, situata intre statiile Voila si Fagaras, s-a produs lovirea autoturismului de catre trenul IRN 473, la km 74+380. Din informatiile transmise de la fata locului, pasagerii…

- Joi seara, un incident nefericit a perturbat linia ferata intre stațiile Lunca Bradului și Rastolița, obligand Compania Naționala de Cai Ferate “CFR” SA sa opreasca traficul feroviar pe aceasta secțiune. Un arbore ars a cazut pe firul de contact, provocand o situație de urgența ce a necesitat intervenția…

- Joi seara, un incident nefericit a perturbat linia ferata intre stațiile Lunca Bradului și Rastolița, obligand Compania Naționala de Cai Ferate “CFR” SA sa opreasca traficul feroviar pe aceasta secțiune. Un arbore ars a cazut pe firul de contact, provocand o situație de urgența ce a necesitat intervenția…

- UPDATE: Circulatia feroviara pe raza statiei Timisoara Nord a fost redeschisa la ora 13:50, in conditii de siguranta, o data cu finalizarea interventiilor de repunere pe sina si de retragere a locomotivei si a vagonului, deraiate in cursul acestei dimineti, in timpul manevrei de regarare, informeaza…

- UPDATE: Circulatia feroviara pe raza statiei Timisoara Nord a fost redeschisa la ora 13:50, in conditii de siguranta, o data cu finalizarea interventiilor de repunere pe sina si de retragere a locomotivei si a vagonului, deraiate in cursul acestei dimineti, in timpul manevrei de regarare, informeaza…

- Circulatia feroviara pe relatia Timisoara Nord – Timisoara Est este inchisa la aceasta ora din cauza ca a deraiat o garnitura de calatori goala, in timpul manevrei de regarare in statia Timisoara Nord, informeaza sambata Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, scrie Agerpres . „In statia Timisoara…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulația feroviara este inchisa la aceasta ora pe secția CF Craiova - Calafat, din cauza defectarii unui tren Regio intre stațiile Bailești – Portarești.