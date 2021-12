Iarna şi-a intrat în drepturi depline ■ in zorii zilei de 8 decembrie, in judet era iarna autentica ■ este zapada in tot teritoriul, iar din cauza vintului s-au resimtit temperaturi de -12 grade ■ In acest sezon iarna si-a intrat in drepturi foarte repede si in circa o saptamina de la inceperea anotimpului calendaristic a venit prima zapada si viscolul. […] Articolul Iarna si-a intrat in drepturi depline apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ la inceperea iernii clendaristice temperaturile scad dramatic ■ ziua nu vor fi mai mult de 5 grade, iar minimele nocturne coboara spre -5 grade ■ se anunta si ceva fugi razleti ■ Iarna calendaristica a debutat cu valori termice peste media perioadei si daca in primele zile ale intervalului au fost…

- Craciunul este o sarbatoare a pacii și a liniștii. Este, de asemenea, o mare oportunitate de a merge și mai departe in direcția ecologiei și a sustenabilitații. Exista nenumarate modalitați de a te bucura de Craciun intr-un mod responsabil. De unde incepem? Decorați și fiți creativi Daca nu vrei sa…

- ■ toti arestatii au contestat arestarea ■ initial au fost 12 retinuti, jumatate fiind incatusati, iar cite trei au ajuns in arest la domiciliu si control judiciar ■ paguba de la 300.000 de pachete de tigari este de 4 milioane lei ■ Sase barbati arestati pentru contrabanda cu tigari au contestat arestarea…

- ■ incidentul s-a petrecut la Nisiporesti, atelajul intrind intr-o masina condusa de un pietrean ■ evenimentul rutier a avut loc inainte de ivirea zorilor ■ Un accident de circulatie in care a fost implicat un carutas bine aghezmuit a avut loc marti, 23 noiembrie 2021, la primele ore ale diminetii. S-a…

- ■ inculpatul si-a atacat sotia cu un cutit, in timp ce femeia dormea cu gemenele de doua luni si trei saptamini ■ cei doi soti s-au luptat atit in camera, cit si in holul locuintei ■ mama a reusit sa-si alerteze fiul de 9 ani, pentru a cere ajutor ■ femeia a fost injunghiata in […] Articolul Mama gemenelor…

- ■ meteorologii au emis o atentionare cate anunta precipitatii, zapada la munte si vint ■ aceasta este valabila in toata tara pina astazi, la ora 20:00 ■ finalul de saptamina aduce timp mai bun ■ Foarte aproape de finele primei decade a lui Brumar vremea schimba foaia, iar meteorologii au emis o informare…

- ■ un barbat in virsta de 40 de ani și-a injunghiat soția și doua fetițe gemene, in virsta de 2 luni și jumatate ■ una din fetițe a decedat ■ cea de a doua a fost transportata cu elicopterul la Spitalul de copii din Iași ■ mama este și ea internata la Spitalul din Roman, […] Articolul INFIORATOR: Si-a…

- ■ pina la finele saptaminii viitoare valorile termice diurne vor fi cuprinse intre 10 si 13 grade ■ in cea mai rece noapte se va inregistra doar 1 grad ■ Toamna isi intra in drepturi si zilele frumoase, insorite, cu valori termice spre 20 de grade devin amintire. Soare va mai fi si in continuare, […]…