Iarna isi intra in drepturi la Constanta. Primaria este pregatita pentru episodul de vreme rea

Stiri pe aceeasi tema

- Ninge abundent in Dobrogea, iar circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone a fost restricționata pe DN 22 intre Lumina și Mihai Viteazu, DN 3 Cobadin - Ostrov, DN 22A Harșova - Topolog si DN22D Macin - Babadag.

- Atunci cand situatia o va impune, in municipiul Constanta se va interveni cu: autospeciale cu lama, autospeciale cu lama, cisterna si sararita, incarcatoare frontal wole,autobasculante cu brat, containere de 16 20 mc pentru transportul zapezii, freze de mici dimensiuni ,ATV uri cu lamaDupa ce astazi…

- Cu toate ca astazi ninge in aproape toata țara, temperatura maxima poate avea valori peste 18 – 20 grade, spune ANM. Pentru astazi, 11 ianuarie, a fost emis un Cod Galben in județele Constanța și Tulcea. Aici, ANM anunța, intensificari ale vantului cu rafale ce vor depași 55 – 60 km/h. Meteo 2021. Meteo…

- Ninsori si frig anunta meteorologii in urmatoarele zile. Potrivit sinopticienilor, marti si miercuri, vor cadea ninsori slabe, iar temperaturile vor scadea, noaptea, pana la minus sase grade Celsius.Ziua, maxima termica va fi de plus doua grade.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 20 decembrie, temperaturi de pana la 5°C pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va cobori la -3 grade Celsius. Saptamana viitoare se așteapta ploi in mai multe regiuni ale țarii, preponderent la nord.

- Vin vesti rele de la meteorologii de la ANM: a fost emisa alerta meteo de COD GALBEN de ninsori abundente. E clar, iarna si-a intrat in drepturi deja! ANM a anuntat Cod galben de ninsori abundente Meteorologii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis alerta meteo. Este Cod galben de ninsori…

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA in iarna 2020-2021: Episoade de ninsori puternice, viscol si ger care nu lipsesc din anotimpul rece Vremea in iarna 2020 – 2021 va fi una normala, adica nu neaparat usoara, cu posibile episoade de ninsori puternice, viscol si ger, care nu lipsesc din nicio iarna, a afirmat,…

- Echipele Regiei Autonome Judeteane de Drumuri si Poduri Constanta au intervenit toata noaptea pe tronsoanele de drumuri judetene afectate de fenomenele meteo. In acest moment, in judeteul Constanta nu sunt drumuri blocate, insa, se circula cu dificultate in anumite zone.Echipele de interventie ale Regiei…