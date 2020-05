Iarăși fără transport public în Capitală: Explicația autorităților CHIȘINAU, 23 mai – Sputnik. Autoritațile municipale au decis și in acest sfarșit de saptamana sa sisteze circulația transportului public in Capitala. Primaria Chișinau a informat ca sambata și duminica (23-24 mai), transportul public municipal, troleibuze și autobuze, nu vor ieși pe linie. ”Masura este aplicata in scopul prevenirii raspandirii infecției COVID-19 in randul locuitorilor municipiului Chișinau”, a comunicat Primaria. este aplicata in scopul prevenirii raspandirii infecției COVID-19 in randul locuitorilor municipiului Chișinau”, a comunicat Primaria. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Microbuzele circula din nou in Chișinau: Iata de ce reguli se ține cont Activitatea troleibuzelor și autobuzelor va fi reluata… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

