Iann Dior a lansat piesa Saddest Soundtrack

- Jonas Blue colaboreaza cu Louisa Johnson pentru “Always Be There”. Piesa este cea mai recenta din viitorul proiect de album al lui Blue, „Together”, care va fi lansat lansat anul viitor. In toate lansarile sale – care includ „Fast Car”, „Perfect Strangers”, „Mama” și „Polaroid” – Jonas Blue a strans…

- Offset a lansat piesa “5 4 3 2 1″. Facand o revenire importanta, superstarul nominalizat la premiile GRAMMY®, Offset lanseaza prima sa piesa solo și primul videoclip din ultimii trei ani. Produsa de Baby Keem, piesa se bazeaza pe un ritm amenințator de ascuțit, incarcat de clape. Intre timp, flow-ul…

- „Orice femeie merita sa fie venerata. Acest cantec este o oda pentru zeița din fiecare dintre noi” – Willow WILLOW lanseaza luna viitoare cel de-al șaselea album “COPINGMECHANISM”, iar astazi, 5 august, a distribuit un nou single „hover like a GODDESS”. Noul album urmeaza rapid celui de anul trecut…

- Inca o colaborare de succes s-a lansat luni, de la ora 19:00, pe canalul de Youtube al lui Dumi și pe toate platformele de streaming. Piesa “Vibrez” este un featuring intre Dumi și Atlass pe care trebuie sa o ascultați in continuare. Dumi ne-a obișnuit cu piese motivaționale iar cele mai noi melodii…

- Iann Dior a lansat piesa “I Find It Hard”. Dior a devenit rapid unul dintre cei mai importanți artiști noi din industrie. Nascut in Puerto Rican, crescut in Corpus Christi, Michael Iann Olmo (cunoscut și ca „iann dior”) a gasit succes cu prima melodie pe care a scris-o vreodata. Dupa ce a fost incarcat…

- Cuco a lansat albumul “Fantasy Gateway”, precum și un videoclip pentru piesa, in colaborare cu Kacey Musgraves și Adriel Favela. Cantecul prezinta vocea lui Kacey Musgraves și a lui Cuco care se desfasoara impreuna, inainte ca Adriel Favela sa intervina cu un vers, intreaga piesa impletindu-se intre…

- Maggie Lindemann a lansat single-ul “you’re not special”. Exrasa drept cea de-a patra piesa de pe albumul ei de debut SUCKPERPUNCH, Maggie Lindemann și-a lansat noul ei single trasnit „You’re not special”. Piesa apare dupa lansarea „she knows it”, „ how could you do this to me?” (feat. Kellin Quinn)…

- Industria muzicala din Romania si-a descoperit o noua stea. Luis Gabriel este un tanar foarte talentat care a luat Romania prin surprindere si a dat lovitura prin intermediul piesei „Toate Diamantele”, care a adunat intr-un an nu mai putin de 120 de milioane de vizualizari pe YouTube, pe un singur canal.…