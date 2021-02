Intr-un clasament publicat de presa scoțiana, tanarul Ianis Hagi este cotat ca unul din cei mai buni pasatori din campionat. Perfomanța jucatorului in Scotish Premiere League este cu atat mai notabila, doarece ultimele prestații ale jucatorului roman nu au fost la inalțimea cerințelor antrenorului Gerrard. Ianis Hagi cotat cel mai bun pasator in Scothis Premiere […] The post Ianis Hagi, reușita fantastica in Scoția. Ce au scris jurnaliștii scoțieni despre roman appeared first on IMPACT .