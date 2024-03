Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a fost introdus in minutul 86 al meciului pierdut de Alaves in deplasare, la Osasuna (0-1). Inca un meci in La Liga, inca o dezamagire pentru Ianis Hagi. In deplasarea de la Osasuna (0-1), internaționalul roman a inceput din nou pe banca lui Alaves. Antrenorul Luis Garcia și-a amintit de…

- Ianis Hagi (25 de ani), autor a doua goluri și un assist in 20 de meciuri la Alaves, este criticat in „Noticias de Alava” dupa jumatate de an in Spania: „A trecut complet neobservat in marea majoritate a prestațiilor sale și nu a reușit sa se adapteze la cerințele LaLiga”. Rezerva nefolosita in cinci…

- Ianis Hagi, 25 de ani, a fost prima oara integralist la Alaves in acest sezon la infrangerea de la Bilbao, 0-2 cu Athletic in Cupa Spaniei. Daca antrenorul Luis Garcia a caracterizat jocul „tricolorului” printr-un singur cuvant, „Bun”, in schimb, jurnaliștii iberici au conchis: „Prea puțin”. ...

- Ianis Hagi a fost titular pentru Alaves in victoria cu Betis, 1-0, din Cupa Spaniei, insa a avut o prestație ștearsa. Mijlocașul ofensiv a primit cea mai mica nota din echipa lui. Noticia de Alava, un site care se ocupa exclusiv de Alaves, i-a acordat nota 5 lui Hagi. „Ianis Hagi, o treapta sub colegii…

- Ianis Hagi (25 de ani) nu va reveni in acest mercato in Scoția, el fiind imprumutat la Alaves pana la finalul sezonului. Șeptarul roman nu-l va urma pe Michael Beale, fostul sau manager de la Rangers, ajuns la Sunderland, dupa cum anunța The Scottish Sun. Publicația Diario de Alava l-a trecut pe Hagi…

- Jurnaliștii scoțieni nu l-au scapat de critici pe fiul lui Gica Hagi, despre care considera ca are șanse infime sa ramana la clubul de fotbal Glasgow Rangers. Agenția Ibrox Noise spune ca sportivul nu a dat niciun randament dupa revenirea pe teren și, in plus, nu a caștigat un loc de titular la Alaves.…

- Ianis Hagi (25 de ani) are parte, la final de an, de o caracterizare dura, spaniolii considerand ca a fost o mare dezamagire. „Daca ar fi sa facem topul jucatorilor de la Alaves de la care se aștepta mult mai mult in aceste prime luni de campionat s-ar numara printre ei, fara indoiala, și Ianis Hagi”,…

- Ianis Hagi, 25 de ani, a avut ocazia de a juca mai mult de o jumatate de ora la Alaves contra lui Real Madrid (0-1). „Trebuia sa faca un pas in fața și n-a profitat”, l-a criticat antrenorul Luis Garcia. Jurnaliștii i-au dat nota 3, reproșandu-i inclusiv o greșeala evidenta la cornerul din care a marcat…