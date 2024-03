Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 este unul extrem de incarcat pentru Ianis Hagi. Pe plan profesional Fotbalistul va merge cu echipa naționala la Euro 2024, competiție la care Romania nu a mai participat de 8 ani. Pe plan personal, fotbalstul pregatește, in secret, nunta deceniului. Peste 500 de invitați, meniu de gala…

- Ianis Hagi s-a casatorit cu Elena Tanase, iar la nunta au participat 400 de invitați, unul si unul.Elena Tanase si Ianis Hagi s-au cununat civil in prima zi de Craciun si au petrecut alaturi de cei 400 de invitati la o locatie de lux din Nordul Capitalei. La petrecere au participat nume grele din fotbalul…

- Ianis Hagi și Elena Tanase s-au cununat pe 25 decembrie, iar inelul purtat de noua soție a internaționalului roman a costat o adevarata avere. Cei doi au avut petrecerea de cununie chiar in ziua de Craciun, la care au asistat aproximativ 250 de persoane. Cei doi au avut o apariție eleganta in fața presei,…

- Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, si Elena Tanase s au cununat in prima zi de Craciun, intr un local din Bucuresti. La fastuosul eveniment au participat 400 de invitati, printre acestia numarandu se Gheorghe Popescu cumnatul lui Gheorghe Hagi , Nicolas Popescu fiul lui Gheorghe Popescu si Maria Popescu…

- Ziua Craciunului din acest an a adus motive mari de bucurie pentru familia Hagi. Ianis și Elena Tanase s-au cununat civil la București, dupa ce internaționalul roman o ceruse in vara in casatorie.

- Ianis Hagi (25 de ani) și Elena Tanase (24 de ani) au decis sa iși sarbatoreasca iubirea chiar in ziua de Craciun. Au organizat o petrecere fastuoasa la un restaurant de lux din București. Ianis a cerut-o in casatorie pe Elena in luna iunie a acestui an, intr-un cadru romantic, la Paris. Cei doi au…

- Radu Dragușin (21 de ani) este „Fotbalistul anului 2023” in tradiționala Ancheta a Gazetei Sporturilor, asta dupa ce-a ieșit pe prima poziție la toate cele cinci categorii. Cum fundașul central este pe lista de transferuri a celor mai importante cluburi din lume, Radu vorbește pentru GSP despre o posibila…