Ianis Hagi (25 de ani) a jucat din minutul 59 pentru Alaves in meciul cu Real Madrid, scor 0-1 , in etapa #18 din La Liga. Hagi a intrat in locul lui Guridi, cand echipa lui juca de 5 minute cu om in plus. Nacho, capitanul lui Real Madrid, fusese eliminat. Ianis nu a stralucit cu Real, a fost in nota echipei. A incercat mai multe centrari in careul „albilor”, insa acestea nu și-au atins ținta. Real Madrid a fost mai periculoasa și a controlat meciul și cu om in minus. ...