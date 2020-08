Ianis Hagi are un start de sezon de coșmar in Scoția. Și toata lumea pare sa iși fi pierdut increderea in internaționalul roman. Inclusiv fanii lui Glasgow Rangers și fostele legende ale clubului. In partida contra celor de la Livingston, Ianis Hagi a fost titularizat din nou de Steven Gerrard. Asta in ciuda faptului ca […] The post Ianis Hagi, facut praf in Scoția dupa ultima prestație! I-au pus nume de fata și au cerut sa fie scos mult timp din echipa appeared first on IMPACT .