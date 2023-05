Stiri pe aceeasi tema

- Trenul Iași-Chișinau ar fi accidentat mortal o femeie in aceasta seara. Accidentul s-a produs in jurul orei 21.45, in apropiere de Strașeni, noteaza canalul de telegram al primul in Moldova. Informațiile nu au fost confirmate oficial

- In județul Bacau, 2,25% dintre pacienții tratați in spitalele de stat au spus ca li s-au solicitat sume de bani de catre personalul medical, potrivit datelor agregate de platforma Graphs.ro, pe baza informațiilor de pe platforma data.gov.ro. Informațiile sunt valabile pentru luna aprilie 2023. In regiunea…

- China incepe tot mai mult sa joace in geopolitica globala un joc complex, cu mai multe mișcari, și va fi partea care va "rezolva", in sensul direct al cuvintului, relațiile complicate dintre Rusia și Ucraina. Aceasta opinie a fost exprimata de jurnalistul, expertul, vloggerul Alexandru Stahurschi, vorbind…

- Fostul președinte, Igor Dodon, a venit cu o reacție, dupa ce un angajat al Ambasadei Rusiei la Chișinau a fost declarat persona non grata, in urma scandalului legat de vizita liderului Tatarstanului, Rustam Minnihanov. „Moldova aluneca rapid și cu incredere spre includerea pe lista țarilor neprietenoase…

- Orașul din Romania care falimenteaza! Criza economica și lipsa banilor de la bugetele locale pun anumite orașe in situații dificile. Deja un prim oraș din Moldova a ajuns in pragul falimentului, fiind vorba de Botoșani. Informațiile de ultima ora vorbesc de un alt oraș din Romania care falimenteaza,…

- Potrivit unui sondaj realizat de iData, din opt politicieni straini, care reprezinta țari cu un interes sporit din partea RM, cei mai cunoscuți sint președinții Ucrainei și a Federației Ruse: Vladimir Zelensky și Vladimir Putin, cu cite 95.1%. Urmeaza președintele Romaniei, care e cunoscut de 89.2%…

- „Sunt recunoscator fiecaruia dintre oamenii nostri care lupta. Lupta pentru Ucraina, pentru fratii lor de arme. Le multumesc tuturor celor care apara pozitiile, tuturor celor care resping atacurile, tuturor celor care ii ajuta pe cei care lupta alaturi de ei. Este foarte important ca linia frontului…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au separat la inceputul acestui an, dupa o relație de 10 ani, insa, vedeta a vorbit abia acum despre discuțiile pe care le-a avut cu soțul ei, inainte de desparțire. Se pare ca Marius nu a avut incredere in mama fetiței lui, crezand ca aceasta l-a inșelat.„Unul din motivele…