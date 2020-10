Iadul în imagini pentru o familie de fermieri din județul Constanța 30 de tone de mere iși cauta urgent cumparatori, dupa ce o puternica furtuna insoțita de grindina a facut ravagii in livada unei familii din comuna constanțeana Sergent Scarișoreanu. Oamenii au pus pe Facebook imaginile ravagiilor. Un an de munca, irosita chiar in pragul culesului. Aproape toți arborii au avut de suferit din cauza bucaților […] The post Iadul in imagini pentru o familie de fermieri din județul Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

