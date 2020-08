Ia banii de unde nu-s: Iată ce i s-a întâmplat unui bărbat din Hâncești CHIȘINAU, 29 aug - Sputnik. Hoții au patrus in mașina unui locuitor din raionul Hincești și au furat 18 mii de lei, geanta și actele de identitate. Incedentul a avut loc, ieri, in data de 28 august in jurul orei 19:00.Un hoț a furat bani dintr-un magazin de carne: Iata cum s-a intamplat totul - Video Potrivit Poliției din Hancești, victima le-a comunicat polițiștilor ca persoane necunoscute au patruns prin acces liber in automobil, care a fost lasat deschis, și au furat bunurile din mașina. La scurt timp, faptașul a fost depistat, iar la domiciliul acestuia au fost gasiți banii… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

