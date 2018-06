Stiri pe aceeasi tema

- Seara romantica difera pentru fiecare dintre noi. Poate fi vorba de un film, de o plimbare prin parc, sau de un pahar de vin alaturi de cel/cea drag/a. Pentru cuplul nostru de la dragoste pe semnatura este vorba doar de lumanarele, bețișoare parfumate și, in definitiv, relaxare. Deși, recunosc și ei,…

- Unele cupluri se intalnesc la un pahar de suc, alții pe un teren de fotbal, alții la alergat, iar alții… la interfon. Ei, haideți, nimeni nu-i perfect și dragostea la prima vedere chiar poate exista, mai ales daca el, sau ea nu e calare pe un cal alb, ci știe doar un cifru pe care... View Article

- O fetița de 5 ani din Florida este asemanata cu marele savant Albert Einstein din cauza unei maladii care ii electrizeaza parul. Evelyn Cubbedge sufera de ”Sindromul parului necombustibil”, care afecteaza mai puțin de 100 de persoane din intreaga lume și se presupune ca l-a afectat și pe Einstein. Mama…

- Ducele și ducesa de Cambridge au parasit ieri spitalul St. Mary din Londra dupa numai o zi de la nașterea celui de al treilea copil, un baiețel. Cuplul regal a afișat un zambet larg și a salutat presa, scuzandu-se pentru momentele de așteptare. Kate Middleton i-a impresionat pe jurnaliștii stranși in…

- Dorin Rotariu, 23 de ani, dezvaluie cum s-a maturizat prin antrenamentele suplimentare din Belgia. Dorin Rotariu s-a schimbat radical de cand a plecat de la Dinamo, in urma cu 14 luni. Si mai mult s-a schimbat dupa vara trecuta. A avut o primavara decenta la FC Bruges, dar in vacanta ce-a urmat a calcat…

- Tragedie in timpul unui spectacol al celebrei companii de acrobati Cirque du Soleil. Unul dintre artisti a murit dupa ce a cazut in gol de la inaltime. Accidentul a avut loc in statul american Florida.

- Acrobatul aerian Yann Arnaud a murit dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol Cirque du Soleil din Florida, relateaza BBC, citat de adevarul.roYann Arnaud, in varsta de 38 de ani, efectua o acrobatie aeriana cand a cazut din aer.

- Un acrobat experimentat de la Cirque du Soleil a murit sambata seara dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol desfasurat in Tampa, Florida, a anuntat duminica importanta companie din domeniul...