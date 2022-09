Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu Victor MUNTEANU, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Taina infricoșatoare este cuvantul! Nu doar cel rostit prin vorbire sau cel comunicat in limbaje diferite prin vaz, auz, pipait, gust, miros, revelație, intuiție. Intreaga existența…

- Interviu cu Alexandru Dumitru, scriitor – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Cuvantul pe care-l sculptez (așez) spre a releva originalitatea scrierii, trebuie sa fie, pe cat posibil, fara chip știut ori asemanare. Ma refer la noutatea pe care trebuie…

- Interviu cu Lucian BOGDANEL, Prefectul județului Bacau Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in discursul teoretic și practic al politicii? Prin forța imprejurarilor, politicianul mi se pare ca este gestionarul spațiului dintre realitate și percepția realitații. In aceasta…

- – Interviu cu Leo BUTNARU, scriitor, Republica Moldova – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in Opera? – Cuvantul e dintre valorile supreme ale vieții și devenirii mele, esența intrupata in destin pamantesc și, care, posibil, pe o anume durata, sa prelungeasca ecoul…

- – Interviu cu Adrian MATEI, scriitor, publicist – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Friedrich Nietzsche vorbea despre creație ca fiind „singurul suras al tragediei noastre”, iar Emil Cioran ca fiind „o salvare temporara din ghearele morții”. Deci pot…

- Interviu cu scriitorul Culița Ioan UȘURELU, directorul Festivalului Internațional de Creație „Vrancea literara” – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Dupa Evanghelia lui Ioan, „la inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Cuvantul era Dumnezeu”.…

- Interviu cu Mariana Zavati Gardner, scriitoare, Anglia – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? Cuvantul? Ce reprezinta pentru mine? O modalitate de expresie intr-un dialog ideatic, inițial cu mine-insami; de scrutinizare a paginii goale. Cum il influențeaza scriitura…

- – Interviu cu prof. dr. Mihai BOTEZ STANCARU, scriitor – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – In finalul unei lucrari de notorietate despre ,,Structura liricii moderne”, H. Friedrich concluziona: ,,Poeții sunt singuri cu limbajul. Dar tot el…