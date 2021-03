Stiri pe aceeasi tema

- Directorul artistic al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Hiroshi Sasaki, si-a anuntat joi demisia dupa publicarea unor comentarii ofensatoare la adresa fizicului unei celebritati japoneze, o noua bataie de cap pentru organizatori, cu patru luni înaintea startului competitiei, informeaza AFP.Un…

- Agentia de presa japoneza Kyodo News a scris, marti, ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in aceasta vara fara spectatori din tari straine, pentru a preveni raspandirea coronavirusului, informeaza lequipe.fr. Aceasta masura, luata de guvernul japonez, se refera si la Jocurile…

- Consiliul de conducere al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo a aprobat joi numirea fostei sportive Seiko Hashimoto in functia de presedinte al acestui organism, in locul lui Yoshiro Mori, care a demisionat saptamana trecuta, in urma scandalului generat de afirmatiile…

- Seiko Hashimoto, ministrul pentru Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice de la Tokyo, este candidata preferata pentru a-i succede ca presedinte al Comitetului japonez de organizare Tokyo-2020 lui Yoshiro Mori, care a demisionat saptamana trecuta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Recenta…

- Japonia va organiza Jocurile Olimpice in vara acestui an (23 iulie - 8 august) indiferent de evolutia situatiei pandemiei de coronavirus, a anuntat presedintele comitetului Tokyo-2020, Yoshiro Mori, citat de Reuters.

- ​Sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, peste sase luni, si care nu vor fi vaccinati împotriva noului coronavirus vor trebui sa faca fata unor conditii "extrem de dificile", a avertizat luni Denis Masseglia, presedintele Comitetului National Olimpic si Sportiv…