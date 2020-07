Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanii care locuiesc in zonele inalte din municipiu, se plang ca nu au presiune la apa. Situația se datoreaza lucrarilor pe care le efectueaza CRAB la rețea. EXPLICAȚIILE CRAB In data de 9 iunie, CRAB a demarat prima etapa dintr-o serie de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- BAILE HERCULANE – Receptia a avut loc vineri, intr-un cadru festiv, cu paine si sare pentru oficialitatile care participat! Asa cum au remarcat si turistii aflati temporar in statiune, unele mirosuri neplacute nu erau date de apele sulfuroase, ci de problemele cauzate de fosta statie de epurare, care…

- Litigiul are la baza suma de 17.303,18 lei, suma achitata in conturile ISC in 2014. In 2015, Curtea de Conturi a aratat ca banii nu ar fi trebuit dati. Primaria a castigat la Judecatorie, ISC la Tribunal. Verdictul final este asteptat de la Curtea de Apel.Primaria Constanta si Inspectoratul de Stat…

- Situația aberanta generata ieri dupa ce Prefectura Suceava a comunicat ca pentru a intra și ieși din comuna Șcheia e nevoie de declarație pe propria raspundere intrucat nu se afla in zona metropolitana va fi rezolvata astazi in favoarea cetațenilor. Vestea a dat-o președintele Consiliului Județean,…

- Eurostat: Romania a avut in martie cea mai mare crestere a lucrarilor de constructii din UE. Majoritatea țarilor raporteaza scaderi masive Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 2,1% in luna martie 2020, comparativ cu luna februarie 2020, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat…

- CARAS-SEVERIN – La finalul sedintei recente a Consiliului Judetean, presedintele Silviu Hurduzeu a vorbit despre ultimele schimbari din sanatatea caraseana, exprimandu-si inca o data dezacordul pentru acestea! Seful judetului sustine ca „inainte de a fi schimbati Stancovici de la Spitalul Judetean…

- CARAS-SEVERIN – Asta le-a spus presedintele Consiliului Judetean alesilor judeteni atunci cand s-a pus problema creantelor neincasate de catre AquaCaras! In sedinta de saptamana trecuta a forului decizional judetean, AquaCaras si-a prezentat raportul in fata actionarului majoritar, Consiliul Judetean.…

- In perioada minivacanței de Paște, structurile Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul județului Valcea au efectuat, in sistem integrat, peste 230 de misiuni pentru prevenirea și combaterea criminalitații și pentru a se asigura ca cetațenii respecta prevederile ordonanțelor militare in vigoare…